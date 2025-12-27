Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че е бременна
"Най-добрият коледен подарък, за който можехме да мечтаем, е бебето да се появи през май 2026 г.", написа Ливит в профила си в Instagram.
Тя благодари и на американския президент Доналд Тръмп за създаването на условия, които подкрепят семейния живот, и изрази надежда, че 2026 ще бъде страхотна година.
"Толкова съм щастлива, че ще съм майка на момиче," написа още тя.
