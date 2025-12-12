Sky News.
Те не показват никакви незаконни дейности от страна на тези лица. Не е ясно кога и къде са направени снимките, нито от кого.
На една от снимките се вижда Доналд Тръмп с шест жени, чиито лица са закрити, а на други се виждат дългогодишният съюзник на Тръмп Стив Банън и Бил Гейтс с Епстийн.
На друга снимка се вижда нещо, което прилича на купа с нови презервативи с карикатура нана Тръмп; на купата има надпис "Презерватив Тръмп 4,50 долара“, а на всеки презерватив е изписано: "Аз съм ОГРОМЕН!“
Робърт Гарсия, водещият демократ в Комитета за надзор на Камарата на представителите, заявява в изявление, че последната публикация съдържа "над 95 000 снимки, включително изображения на богати и влиятелни мъже, които са прекарвали време с Джефри Епстийн“ и "хиляди снимки на жени и имоти на Епстийн“.
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
©
Още по темата
/
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09.12
Още от категорията
/
Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
23.11
Обвиненият за нападението във влак във Великобритания е изправен пред нови обвинения, сред които и нападение над 14-годишно момче
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земетресение в Румъния
11:44
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
18:37 / 11.12.2025
ЕК завежда дело срещу България
17:44 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.