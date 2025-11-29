Сподели close
Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке обяви извънредно положение заради опустошителни наводнения, които заляха страната, предава  The Morning.

Според официални лица целта на извънредните мерки е да се гарантира стабилността на страната и да се ускорят операциите по оказване на помощ, след като проливни дъждове причиниха наводнения и свлачища в голяма част от острова.

Полицията на Шри Ланка сформира звено за специални операции, което е открило специална телефонна линия и приложение WhatsApp за нуждаещите се от помощ.