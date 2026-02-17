Axios.
75-годишният милиардер наследник посочва в изявление, че е решил да се оттегли след разговори с други членове на борда на директорите.
Притцкер е поддържал контакти с Джефри Епстийн и след 2008 г. и първата присъда на финансиста за принуждаване на непълнолетни към проституция.
"Доброто стопанисване означава и защита на Hyatt, особено в контекста на връзката ми с Джефри Епстийн и Гислейн Максуел, за което дълбоко съжалявам“, посочва милиардерът наследник на Hyatt, който потвърди, че няма да се кандидатира за преизбиране в борда на компанията.
"Направих ужасна преценка, като поддържах контакт с тях, и няма извинение за това, че не се дистанцирах по-рано. Осъждам действията и вредата, причинена от Епстийн и Максуел, и изпитвам дълбока скръб за болката, която те са причинили на жертвите си", пише още той.
