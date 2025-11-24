eKathimerini.
Пристигащите по въздух се увеличиха с 4,3%, а пристигащите през сухопътните гранични пунктове също се увеличиха с 4,3%. През разглеждания период пътуванията от страните от ЕС-27 достигнаха 18,8 милиона посетители, което е увеличение с 0,8% в сравнение със същия период на 2024 г., докато пътуванията от страни извън ЕС се увеличиха с 9,3% до 12,7 милиона посетители.
Пътуванията от страни от еврозоната са се увеличили с 5,6%, докато пътуванията от страни от ЕС извън еврозоната са намалели с 8,1%. Пътуванията от Германия са регистрирали ръст от 8,2%, достигайки 4,8 милиона посетители, докато пътуванията от Франция са намалели с 0,6% до 1,8 милиона пристигащи. Пътуванията от Италия са се увеличили със 7,1%, достигайки 1,9 милиона посетители.
Сред страните извън ЕС пътуванията от Обединеното кралство са се увеличили с 4,3% до 4 милиона посетители, докато пътуванията от САЩ са се увеличили с 5,6% до 1,2 милиона посетители. И накрая, пътуванията от Русия са се увеличили до 20 500 посетители.
Що се отнася до приходите от туризъм, приходите от пътувания са се увеличили с 9% в сравнение със същия период на 2024 г. и са достигнали 20,1 милиарда евро. Това се дължи както на ръст от 5,6% на приходите от жители на страните от ЕС-27, които са достигнали 10,9 милиарда евро, така и на ръст от 12,7% на приходите от жители на страни извън ЕС, които са достигнали 8,1 милиарда евро.
Приходите от туризъм в Гърция надхвърлиха 20 милиарда евро
©
Още по темата
/
От днес Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
10.11
Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
03.10
Още от категорията
/
Западна Гърция е опустошена от наводненията, част от пътищата още са затворени, електрозахранването не е възстановено
22.11
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Концерт в Скопие събра 700 души в помещение с капацитет 200: СДСМ...
22:09 / 23.11.2025
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
16:53 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.