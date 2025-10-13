Примката около Airbnb се затяга

© Гърция е изправена пред нарастваща жилищна криза и икономическият персонал сега сериозно обмисля реформиране на рамката за краткосрочно отдаване под наем , която се отрази на предлагането на жилища в градовете. В този контекст тя насочва вниманието си към европейските столици и туристическите райони, които вече предприеха драстични инициативи за ограничаване на неконтролираното разпространение на туристическите наеми чрез платформи като Airbnb и Booking, пише Kathimerini.



От Барселона и Париж до Берлин и Лисабон , европейските правителства се насочват към комбинация от регулаторни ограничения, данъчни инструменти и строг контрол, целящи да запазят, облекчат и намалят цените както за отдаване под наем, така и за продажба. По-специално, много градове са намалили броя на дните, в които имотите могат да бъдат на разположение за краткосрочно отдаване под наем, в Барселона 10 000 разрешителни няма да бъдат подновени, докато в Италия се прилага по-висока данъчна ставка, ако някой притежава повече от един имот за краткосрочно отдаване под наем.



Наскоро министърът на националната икономика и финансите заяви в интервю, че правителството следи отблизо развитието, отбелязвайки: "Не искаме да демонизираме индустрия, която осигурява значителни приходи на страната, но е ясно, че трябва да се намери баланс между развитието на туризма и възможността на гражданите да имат достъпни жилища. Вече предприехме мерки и удължаваме забраната за продажба на нови жилища в три области на Атика до 2026 г. Извънредните условия в жилищния сектор обаче ни принуждават да обмислим допълнителни интервенции. Има предложения за по-строги ограничения на предлагането, до мерки, които засягат данъчното облагане на краткосрочните наеми. Все още не сме взели никакви решения, но е ясно, че ако е необходимо, ще действаме решително, за да увеличим наличността на жилища.“







"К“ е съставил някои от най-основните мерки, които са предприети в европейските градове.



• Испания . Барселона ще премахне краткосрочните наеми (STRs) през 2028 г. Общинската управа на града обяви, че няма да подновява нито едно от приблизително 10 000 разрешителни за туристически наеми и че краткосрочните наеми ще бъдат напълно премахнати до 2028 г. Решението идва след години на социален натиск и значително увеличение на наемите с 68% за едно десетилетие. Както заявяват местните власти, "жилището е право, а не инвестиционен инструмент“. На данъчен фронт се обмисля нов 21% ДДС за туристически наеми за по-малко от 30 дни, особено когато се предоставят услуги за хотелиерство и ресторантьорство (напр. почистване, рецепция). Жителите включват дохода в облагаемия си доход, докато нерезидентите се облагат с фиксирана ставка. Освен това се прилага данък върху туристическото настаняване в райони като Каталуния и Балеарските острови .



Глобите за незаконни лизинги възлизат на до 60 000 евро, като същевременно действа специална контролна група за установяване на нарушения.



• Франция . Париж беше един от първите градове в Европа, които въведоха строги ограничения за наеми тип Airbnb. От 2025 г. ограничението за нощувки за основно жилище беше намалено от 120 на 90 дни в годината. За вторични жилища се изисква специално разрешение за промяна на предназначението, като в някои случаи се изисква и компенсация, т.е. предлагане на равен брой жилища за дългосрочен наем. Доходите се облагат с данък или като доход от недвижими имоти, или като бизнес дейност, в зависимост от предоставянето на услуги. Местните власти налагат и данък върху туристическото настаняване. Налагат се глоби от 5000 евро за обявяване в платформа без регистрационен номер, 10 000 евро за превишаване на 90 дни и достигащи до 50 000 евро в случаи на повторни или напълно незаконни наеми.



• Германия . Краткосрочните наеми са разрешени само със специално одобрение в Берлин, докато вторичните жилища са ограничени до 90 нощувки годишно. Доходите се облагат с данък съгласно съответната скала, докато укриването на доходи има сериозни последици, като например ретроактивно данъчно облагане и санкции. Налагат се глоби: от 5000 до 100 000 евро, в зависимост от тежестта на нарушението и рецидивизма.



• Италия . Италия прилага т. нар. "закон за Airbnb“ (Декрет-закон 50/2017) от 2017 г., регулиращ наемите за по-малко от 30 дни. От 1 януари 2024 г. платформи като Airbnb са задължени да удържат 21% данък от непрофесионалните наемодатели, докато от 2025 г. ставката се увеличава на 26% за втория и всеки следващ имот, като се запазва 21% данък само за първия.



Удържането се извършва директно от платформите, които също така изпращат годишния сертификат за доходи (Certificazione Unica) до италианската данъчна служба. Освен това се налага местен туристически данък, който може да се събира автоматично от платформите. Предвидени са глоби и санкции за неспазване на новия данъчен модел или недеклариране на доходи, като се обмисля и налагането на лицензионни ограничения в райони с висок натиск.



• Австрия . През 2024 г. Виена наложи максимален лимит от 90 дни годишно за краткосрочно отдаване под наем на основни жилища. За по-дълги периоди е необходимо специално разрешение от общината. Властите проучват необходимостта от поддържане на достъпни жилища за постоянните жители. Глобите са до 25 000 евро за нарушения на наредбата.



• Нидерландия . Амстердам е определил най-строгия лимит за нощувки в Европа. Само 30 дни в годината и само за основното жилище на наемодателя. Необходимо е предварително разрешение от общината. Нарушенията се преследват строго, а платформите са длъжни да сверяват обявите с общинските справочници. Глобите варират от до 21 000 евро за обявяване в платформи без разрешение и до 6000 евро на нощ за превишаване на лимитите.



• Португалия . Португалия е "замразила“ издаването на нови разрешителни за краткосрочно отдаване под наем (STR) в градски центрове като Лисабон и Порто до 2023 г. Те са разрешени само в райони с нисък туристически натиск. Краткосрочните наеми се считат за услуга за настаняване и подлежат на облагане с ДДС, когато се предоставят допълнителни услуги или когато годишният доход надвишава 12 500 евро. Доходите се облагат с данък по прогресивна скала за жителите и с фиксирана ставка за нерезидентите. Глобите са до 20 000 евро за незаконно отдаване под наем, както и конфискация на приходи от данъчните власти.