|Притеснителен анализ: Очаква се смъртните случаи от рак да се увеличат с близо 75% през следващите 25 години
Увеличението означава, че се очаква 18,6 милиона души да умрат от рак през 2050 г. Според доклад, публикуван в медицинското списание Lancet, се очаква новите случаи на рак да се увеличат с над 60% през това време, достигайки 30,5 милиона. В проучването се казва, че растежът на населението и застаряването на населението се очаква да доведат до голяма степен до това увеличение. В момента повече от 40% от смъртните случаи от рак са свързани с 44 "модифицируеми“ рискови фактора, като тютюнопушене, нездравословно хранене и висока кръвна захар, установи анализът.
Променими рискови фактори са изиграли роля в 46% от смъртните случаи от рак сред мъжете през 2023 г., причинени главно от тютюнопушене, диета, алкохол, професионални рискове и замърсяване на въздуха.
Сред жените – при които 36% от смъртните случаи от рак са свързани с модифицируеми рискове – основните двигатели са тютюнопушенето, небезопасният секс, диетата, затлъстяването и високата кръвна захар. "Има огромни възможности за държавите да се насочат към тези рискови фактори, потенциално предотвратявайки случаи на рак и спасявайки животи“, казва д-р Тео Вос, един от авторите на изследването и изследовател в американския Институт за здравни показатели и оценка (IHME).
Докладът обхваща 47 вида рак в 204 държави и територии, проследявайки случаите и смъртните случаи от 1990 до 2023 г. и след това прогнозирайки тези цифри до 2050 г.
През 2023 г. в световен мащаб е имало 18,5 милиона нови случая на рак и 10,4 милиона смъртни случая, като и двете са значително увеличение от 1990 г. насам. Смъртността обаче е намаляла до голяма степен поради спада в по-богатите страни. Очаква се нарастващото бреме на рака да засегне най-силно страните с по-ниски доходи през следващите години.
Според анализа, те ще представляват повече от половината от новите случаи на рак и две трети от смъртните случаи между сега и 2050 г. Мегнат Димал от Непалския съвет за здравни изследвания, която също е работила по проучването, нарече нарастващото бреме на рака в тези страни "надвиснало бедствие“.
Изследователите призоваха за подобрен достъп до по-бързи и по-точни диагнози на рака, качествено лечение и поддържащи грижи, особено в страните с по-ниски доходи. "Има рентабилни интервенции за рак в страни на всички етапи на развитие“, каза Димал.
