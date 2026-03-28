катастрофира и се преобърна с джипа си, не е бил пиян в момента на инцидента. Това съобщи шериф Джон Буденсиек, цитиран от IBT.
Според шерифа при направения тест за алкохол уредът отчел 0.000 промила, но Уудс отказал да даде урина за проба на място и затова бил арестуван. В момента се чакат резултатите от токсикологичната експертиза, за да се установи употребявал ли е спортистът други субстанции. Според шериф Буденсиек е възможно голфърът да е бил под въздействието на хапчета, или дрога.
IBT припомня, че за тези, които следят кариерата на голф легендата, той има документирани случаи на злоупотреба с изписани медикаменти, които пряко са свързани с предишни негови катастрофи. През 2017 година Тайгър Уудс беше открит заспал зад волана на автомобила си на 30 километра от дома си във Флорида. Токсикологичната експертиза тогава показа, че той е бил под въздействието на много силен коктейл от болкоуспокоителни, включително Викодин и Ксанакс.
Лекарствата са били изписани с рецепта заради болките му в гърба, заради които има и 4 операции. По повод новата му катастрофа президентът Доналд Тръмп изрази съжалението си за случилото се. Двамата с Тайгър Уудс са добри приятели покрай голфа.
текст: Милен Кандарашев
Пробата на Тайгър Уудс показала 0.000 промила алкохол, но той отказал тест на урина
"Европа може да се сблъска с недостиг на гориво до април": Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармира за последствията от войната в Иран
