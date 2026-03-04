Проф. Чуков: По моя информация Моджтаба Хаменей е избран за нов духовен водач
©
По думите му Моджтаба Хаменей е избран за нов духовен водач на Иран от Съвета на експертите в изключително напрегната обстановка.
"По моя информация Моджтаба Хаменей е избран за нов духовен водач, докато са ги бомбардирали“, посочи Чуков.
Пети ден продължават военните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран. Според Чуков на този етап подновяването на преговорите изглежда немислимо, а Техеран отправя предупреждения към Европа да не се намесва.
Според арабиста изборът на Моджтаба Хаменей се дължи на "огромния натиск на корпуса на Ислямските гвардейци“. По думите му става дума за договореност с Али Лариджани.
"Според мен има сделка със секретаря на върховния съвет за национална сигурност – Али Лариджани. Али Хаменей даде цялата власт на Лариджани след Нова година. Практически в момента той управлява Иран, но не можеше да бъде избран, защото няма духовен сан. Той координира, той нарежда какво да стане и как да стане. Сега Лариджани връща жеста на Али Хаменей чрез назначаването на неговия син“, коментира Чуков.
На въпрос дали Моджтаба Хаменей може да се превърне в следваща цел на атаки, Чуков отговори: "Не бих се учудил“.
Той направи паралел с Хизбула: "Спомнете си какво получи "Хизбула“. Хасан Насрала беше убит, след това беше посочен неговият заместник, след това той също беше ликвидиран.“
"Всички признават, че тактиката на Иран да насочи основната огнева мощ към страните от Персийския залив е абсолютна грешка“, коментира още Чуков.
Според него Иран се опитва да наложи наратив, близък до този на "Ал Кайда“ – разделение между "добрите мюсюлмани“ и "корумпираните“, които дават бази на "кръстоносците“.
"Чуват се маргинални гласове за джихад, което няма да успее. Иран няма този авторитет в ислямския свят, както например Саудитска Арабия“, посочи Чуков.
"Ще приключи, когато иранците спрат да изстрелват ракети. Тоест когато няма да имат възможност повече да изстрелват ракети“, заяви Чуков.
Той обаче подчерта, че част от атаките срещу Израел се извършват от територията на Ливан и Ирак чрез проксита. "Ситуацията е много неприятна. Конфликтът вече е на територията на Ливан и се разрасна в тази посока“, предупреди той.
Според Чуков настоящата война е "лаборатория за изпитване на нови оръжия“.
"Счита се, че от страна на Израел за първи път са използвани лазерни оръжия за свалянето на някои дронове. Това показва невероятна ескалация и милитаризиране на целия регион“, заяви той.
Още по темата
/
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
04.03
Министърът на отбраната е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
04.03
Още от категорията
/
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:50 / 04.03.2026
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
15:10 / 04.03.2026
Турция свали иранска балистична ракета, насочена към нейното възд...
14:13 / 04.03.2026
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър ...
11:22 / 04.03.2026
Българка в Тел Авив: Атакуват ни с по една-две ракети на ден
07:37 / 04.03.2026
Нов върховен лидер е избран в Иран, твърдят медии
06:52 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.