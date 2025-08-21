Проф. Чуков: Руският върви отдолу и не постигна нищо, докато Тръмп казва "ще вървим отгоре"

© Конфликтите в Украйна и Газа се състезават помежду си - кой ще намери по-бързо разрешение, но нито един от тях не може да бъде сложен в списъка с войните, които Тръмп е разрешил. Това коментира пред БНТ арабистът проф. Владимир Чуков.



В преговорите за Украйна се вижда коренно противопоставяне на американския и руския модел на дипломация, заяви той.



"Руският върви отдолу и не постигна нищо, докато Тръмп казва "ще вървим отгоре" - среща се с двамата лидери поотделно, а после обещава да проведе и тристранна среща. Но колкото повече се говори - толкова по-добре, защото не се отделя внимание на конфликта, на бомбите", каза той.



Според Владимир Чуков разкриването на толкова много подробности около операцията на Израел в град Газа е вид натиск върху "Хамас". По думите му, макар Нетаняху още да не е обявил съгласен ли е с новото предложение за примирие, има тактика и стратегия.



"Израел няма как да отхвърли американско предложение. Това е състезание срещу палестинската държава. Има един процес, концентриран в Газа, но септември ще има второ издание на саудитската конференция за Палестина и тогава се очаква около 20 държави да я признаят. Вчера пък Израел размрази проекта за Западния бряг - започват да строят селища, които разделят източен Йерусалим от Западния бряг. Палестина в момента е две територии - едната, която все повече се смалява и другата - Газа, която е изолирана и двете нямат комуникация помежду си".