Проф. Коларова за България и приоритетите на Фон дер Лайен – стабилността на правителството е приоритет, за реформите страната ще получи известен толеранс
Автор: Цоня Събчева 20:31
© Фокус
Изпълнителната власт на Европейския съюз, с други думи институцията, която взима задължителните решения, институцията, която в края на краищата прави политиката на Европейския съюз, е всъщност Съвета на министрите или Съвета на Европейския съюз. И това са представители на националните правителства, правителствата на държавите членки. Това обясни политологът проф. Румяна Коларова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

"Има една дейност, върху която Европейската комисия има абсолютен монопол, и тук трябва да подчертая, че никой, нито Парламентът, нито Съветът, могат нещо да направят в тази насока, в законодателната инициатива. Така че, когато Урсула фон дер Лайен определя приоритети, те са преди всичко приоритетите на законодателната инициатива. А дали тази законодателна инициатива ще се превърне в практика, това е вече друг въпрос. Много често инициативите на Европейската комисия или биват блокирани изцяло, или биват отлагани до степен, която така ги прави в необозримото бъдеще", каза още политологът.

Речта на Урсула фон дер Лайен тя определи като важна, но изразяваща основно намерения, а не конкретни действия. Акцентът й е върху външнополитическата роля на ЕС – твърда подкрепа за Украйна и стремеж за засилване на отбранителните способности, но без реална готовност за пълноценно гарантиране на сигурността. По други теми, като Израел и Газа, липсва единна позиция заради разногласия между държавите. Това коментира Румяна Коларова.

Според политолога, във вътрешнополитически план Фон дер Лайен поставя акцент върху социални въпроси като заетост и достъпни жилища, с цел баланс между консерватори, социалисти и дори радикалната десница. В крайна сметка речта очертава намерения и търсене на компромис, но без гаранция за реално изпълнение, а европейският бюджет продължава да среща съпротива в Парламента.

"Сигурността на Европейския съюз и геополитическото влияние беше в много голяма степен гарантирано от САЩ. От тук нататък Тръмп направи много ясна заявка, че това вече няма да е привилегия на ЕС, това няма да е вече ангажимент на САЩ", каза Коларова и допълни, че според Урсула фон дер Лайен, договорените с Доналд Тръмп тарифни условия дават предимство на ЕС пред конкурентите му, което е знак, че Съюзът успява да запази привилегировано положение.

Относно България, Фон дер Лайен е изтъкнала, че стабилността на правителството е приоритет, докато за реформите страната ще получи известен толеранс. За България са особено важни две линии на европейската политика – отбраната и контролът върху миграцията, които са свързани и с финансиране. Освен това Фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Западните Балкани е в ЕС, като отбеляза, че макар шансовете на някои държави да са ограничени, перспективите пред страни като Молдова се подобряват. Това обясни политологът Румяна Коларова.






Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
09:13 / 08.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
16:29 / 08.09.2025
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
19:25 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:57 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
19:27 / 08.09.2025
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
13:57 / 08.09.2025
Войната в Украйна
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
Колективната отбрана на Европа
