Професорът от Масачузетския технологичен институт (MIT) е застрелян в дома си в Бруклин, Масачузетс. Властите са започнали разследване на убийството, съобщава днес CNN.

47-годишният физик и учен в областта на термоядрената енергия Нуно Ф.Г. Лурейро е застрелян на 15 декември - понеделник - вечерта. Той е починал във вторник в местна болница, съобщиха от прокуратурата на окръг Норфолк.

Досега няма задържан заподозрян за убийството. Разследването продължава.