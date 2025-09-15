Професор успокои хората след поредното земетресение в Гърция 

© Земетресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер разтърси днес Гърция. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Ефтимиос Лекас, професор по геология и ръководител на гръцката Организация за планиране и защита при земетресения, заяви пред държавната телевизия ERT, че трусът "изобщо не е обезпокоителен“, пише Ekathimerini.



Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, но силните земетресения рядко причиняват сериозни щети или жертви.