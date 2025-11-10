Сподели close
Прокуратурата изглежда е в подкрепа на освобождаването на Никола Саркози от затвора и налагането на съдебен надзор чрез други средства, подкрепени с налагане на забрана за контакти с други лица, свързани с либийския случай, съобщават френските медии Le Figaro и BFM TV, предаваThe Guardian.

По време на заседанието Саркози е бил разпитан и за професионалната си дейност и пътуванията си, което може да предполага, че този въпрос също ще бъде част от решението на съда.

Решението на съда се очаква след 13:30 ч. местно време (12:30 българско).