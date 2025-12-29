Reuters. Най-тежка е обстановката във Валенсия, където е обявен червен код за опасно време, а хората бяха призовани да се изтеглят на по-високи места и да ограничат придвижването си.
Оранжев код беше обявен и в още осем провинции в страната, като властите предупредиха за сериозни рискове за живота и имуществото и възможно допълнително влошаване на метеорологичните условия.
В провинция Малага испанската Гражданска гвардия е открила тялото на мъж, след като ванът, в който е пътувал, е бил отнесен от водата. Вторият пътник в превозното средство все още се издирва. Междувременно спасителни екипи продължават търсенето на млад мъж в провинция Гранада, който е бил отнесен от силното течение на река, докато се е опитвал да премине през речно корито с мотоциклет, съобщава държавната информационна агенция EFE.
Междувременно в Барселона силните ветрове също нанесоха щети. Жена беше приета в болница в събота, след като уличен стълб, съборен от пориви със скорост до 70 км/ч, я е ударил, съобщи регионалната агенция за гражданска защита.
Проливни дъждове и наводнения взеха жертви в Испания
