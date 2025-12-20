Euronews Albania.
Избухнаха сблъсъци между протестиращи и полиция, след като последните се опитаха да премахнат генератора, използван от лидера на партията Адриатик Лапай.
В речта си пред протестиращите Лапай призова премиера Еди Рама да подаде оставка, като същевременно призова младите хора да се присъединят към тяхната кауза.
"Приканвам гражданите да се обединят и Рама да подаде оставка. Рама излъга и не спази обещанията, които даде. Време е новото поколение да се обедини. Време е за добро срещу злото. Заявявам на Еди Рама от този площад: Всяко действие, всяка инициатива, която предприемате срещу нас, е в абсолютен директен конфликт със семейство Лапай. Имам призив към диаспората, време е да освободим родината!“
Протести под прозорците на Еди Рама, опозицията призова за оставката на албанския премиер
