Протести в подкрепа на събитията в Иран се провеждат и извън страната, включително в Лондон, предаваЛондонската полиция съобщи в изявление, че пред иранското посолство в Уестминстър се провежда протест.Един от демонстрантите се е качил на балкона на сградата, съобщават от полицията в социалните медии.До посолството са изпратени допълнителни полицейски сили, за да предотвратят безредици.Кадри, споделени в Telegram, показват протестиращия, който стои на балкона.Мъжът сваля настоящото знаме на Иран, което виси над входа на посолството, и го заменя с бившето имперско знаме на страната, докато полицейски служители стоят под него.