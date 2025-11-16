Протестиращи щурмуваха Националния дворец в Мексико Сити в неделя (16 ноември), като демонстрациите са насочени срещу нарастващата престъпност и корупцията в правителството на президента Клаудия Шейнбаум. Няколко видеоклипа в социалните медии показват протестиращи от поколението Z, които се сблъскват с полицията и се опитват да проникнат в седалището на изпълнителната власт на Мексико. Най-малко 120 души, предимно полицейски служители, са ранени, предаваСпоред френската агенция, в протестите са участвали хора от различни възрасти, въпреки че демонстрацията срещу насилието, свързано с наркотиците, и политиката на Шейнбаум в областта на сигурността е била организирана в социалните медии от представители на "поколението Z“.Шейнбаум, която е на власт от октомври 2024 г., поддържа рейтинг на одобрение над 70 % през първата си година на поста, но е обект на критики за политиката си в областта на сигурността поради няколко шумни убийства.Пабло Васкес, началник на службата за сигурност на Мексико Сити, съобщава пред журналисти, че 100 полицаи са ранени, от които 40 се нуждаят от болнично лечение за натъртвания и разкъсвания, а 20 протестиращи също са ранени. Властите арестуват 20 души за престъпления като грабеж и нападение. Протестиращите изискват оставката на президента Клаудия Шейнбаум.