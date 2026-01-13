Протестиращите гръцки фермери отказаха среща с Мицотакис в последния момент
Аргументите им за отказа са правителствени ограничения, които според тях подкопават перспективите за смислен диалог, пише еKathimerini.
ФОКУС припомня, че вчера следобед стана ясно, че срещата с правителството е под въпрос. Представителите на блокадите обаче изглежда настояват за участието на повече хора. Именно това е и причината по-късно вечерта в понеделник те да решат да не се състои дискусията с премиера. Според тях органиченията в броя на участниците показва липсата на желание от страна на правителството да се ангажира сериозно с техните искания.
"Единственото, което го интересува, е да напуснем пътищата, а не да се решат проблемите“, заяви Сотирис Джанакос, представител на блокадата в Кардица.
Гръцките фермери останаха на местата си за протест и се очаква да решат как да продължат мобилизацията си.
От своят страна правителствени източници заявиха, че срещата с министър-председателя ще се състои с онези представители, които са решили да присъстват. Кабинетът на министър-председателя отхвърли твърденията, че се опитва да раздели протестите, като аргументира, че е търсил съвместно представителство, а не е ангажирал по-умерени групи по-рано.
Правителството заявява, че целта му е да сложи край на 45-дневния цикъл на безредици и да постигне деескалация. То твърди, че вече е удовлетворило 20 от 27-те искания на фермерите и няма да предложи допълнителни финансови отстъпки.
