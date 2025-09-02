Новини
Протестиращите студенти стартират подкаст, разкриващ аферите на сръбската власт
Протестиращите студенти в Сърбия обявиха днес, че стартират подкаст предаване "Кой е виновен?“, в което ще говорят за, делата на властта, предава Danas.

 

"Поради медийния мрак, който цари в Сърбия от десетилетия, стартираме подкаст шоу, в което ще обсъждаме аферите, случили се през предходните години. Няма да мълчим“, заявиха студентите в социалните си мрежи.

Както добавиха, докато държавата потъва, "се подписват тайни договори, разпродават се ресурси и се наемат партийни войници, кумове и роднини“, а всеки граждански бунт се превръща в "лиценз за полицейски репресии“.

Студентите твърдят, че "милиони изчезват“, а "афера след афера“ зачестява: Крушик, Йованица, Телеком, ЕПС, Савамала, хеликоптер, рампа, Генерален щаб, Рио Тинто, Ядар, чак до падането на сенника на реконструираната ЖП гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души.

"А институциите мълчат. Мълчат, защото работят за партията, а не за народа. Няма да чуете за това в друг вестник, но от нас ще чуете“, заявиха студентите.

01.09.2025 10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
26.08.2025 Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти
24.08.2025 Вучич: Целта на студентите е революция, фокусът на протестите е изцяло към политиката
23.08.2025 Могат ли протестиращите в Сърбия да се обърнат към Европейския съд за защита от полицейско насилие?






10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
11:06 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
