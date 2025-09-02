ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протестиращите студенти стартират подкаст, разкриващ аферите на сръбската власт
"Поради медийния мрак, който цари в Сърбия от десетилетия, стартираме подкаст шоу, в което ще обсъждаме аферите, случили се през предходните години. Няма да мълчим“, заявиха студентите в социалните си мрежи.
Както добавиха, докато държавата потъва, "се подписват тайни договори, разпродават се ресурси и се наемат партийни войници, кумове и роднини“, а всеки граждански бунт се превръща в "лиценз за полицейски репресии“.
Студентите твърдят, че "милиони изчезват“, а "афера след афера“ зачестява: Крушик, Йованица, Телеком, ЕПС, Савамала, хеликоптер, рампа, Генерален щаб, Рио Тинто, Ядар, чак до падането на сенника на реконструираната ЖП гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души.
"А институциите мълчат. Мълчат, защото работят за партията, а не за народа. Няма да чуете за това в друг вестник, но от нас ще чуете“, заявиха студентите.
