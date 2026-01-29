"Проява на сегрегация и тормоз над инакомислещите": Захарова коментира санкциита на ЕС срещу руски журналисти и артисти
"Поредно проявление на сегрегация на национална основа, идеологическа селекция и преследване на инакомислещите“, отбелязва дипломатът в отговор на молба за коментар.
По-рано, на 29 януари, Европейският съюз наложи санкции срещу четирима руски телевизионни журналисти: Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Павел Зарубин и Мария Сител, както и артистите Роман Чумаков (псевдоним - Рома Жиган) и Сергей Полунин.
Личните санкции на ЕС предвиждат забрана за влизане на територията на Европейския съюз и блокиране в европейските банки на всички финансови активи, ако такива бъдат открити.
