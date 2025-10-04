Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин

© Най-популярният пазар в Одрин - Улус пазар, отново отвори врати след решение на Административния съд в Одрин, който спря изпълнението на заповедта за неговото затваряне.



Припомняме, че най-посещаваното от българите тържище затвори врати заради неуредици между ръководството на Улус пазар и Община Одрин.



Вчера обаче петъчният пазар отново посрещна клиенти. Още от ранните сутрешни часове търговците започнаха да разпъват сергиите си, а пазарът бързо се изпълни с посетители. Те се стичаха на вълни, привлечени от богатото разнообразие на стоки и достъпните цени.



С понижаването на температурите, особено голям интерес се забеляза към сергиите с есенно-зимни облекла – якета, пуловери и дъждобрани. Желаещите да се подготвят за зимния сезон използваха възможността да напазаруват на изгодни цени, отбелязва още сайтът.



Освен текстил, пазарът предложи и пресни плодове, зеленчуци и традиционни местни продукти, което допълнително засили интереса на клиентите.



Улус пазар отново се превърна в оживена търговска точка не само за жителите на Одрин, но и за стотици пазаруващи от България и Гърция, които пристигнаха организирано или индивидуално, за да се възползват от предложенията, съобщават от Флагман, позовавайки се на местния информационен сайт edirnehaber.org.



"За нас това решение е голямо облекчение,“ коментира Мехмет Йълдъз, търговец на текстил.



"Затварянето на пазара ни нанесе сериозни загуби. Радваме се, че отново можем да работим и да посрещнем клиентите си, особено чуждестранните.“



"Пазарът е източник на препитание за много семейства тук,“ допълва Айше Демир, която продава местни продукти. "Всеки петък чакаме хора от България и Гърция. Благодарение на тях бизнесът върви“, добавя търговец.



"Идваме почти всеки месец в Одрин и Улус пазар е една от основните ни спирки,“ споделя Мария Николова от Хасково, която пазарува с приятелки.



"Цените са много добри, качеството – също. Радвам се, че пазарът отново работи. За нас това е не само пазар, но и малко бягство от ежедневието“, казва още българката.