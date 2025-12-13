Romania-Insider.
Министерството на здравеопазването на Румъния съобщи, че в страната са открити две масажистки на 21 и 25 години с проказа в спа център в северозападния град Клуж. В момента жените се лекуват в съответствие с протоколите на Световната здравна организация.
Още двама души се тестват за болестта.
Министърът на здравеопазването Александру Рогобете заяви, че клиентите на спа центъра не трябва да се притесняват, тъй като за предаване на болестта е необходим продължителен контакт. Министърът подчерта още, че след започването на лечението рискът от предаване на заболяването намалява значително и в крайна сметка изчезва.
Министерството на здравеопазването, чрез Дирекцията за обществено здраве, също разпореди временно преустановяване на дейността на спа салона до приключване на разследването.
Рогобете заяви, че е разпоредил засилено епидемиологично наблюдение, разширено тестване на контактите, оценка на условията на труд и живот на чуждестранните работници, както и искане за международна помощ от Световната здравна организация и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за валидиране на диагностичните и терапевтичните протоколи и за подкрепа на текущото наблюдение.
Властите заявиха, че рискът за населението като цяло остава нисък и че ситуацията се управлява отговорно. Държавната санитарна инспекция ще наблюдава ежедневно развитието на ситуацията в координация с местните и националните екипи за обществено здраве.
Рогобете отбеляза, че една от пациентките наскоро се е върнала от Азия, където е прекарала месец с майка си, която в момента е в болница с това заболяване.
Последният потвърден случай на проказа в Румъния е бил открит преди 44 години.Проказата е бавно прогресиращо заболяване с ниска заразност и изисква продължително излагане за предаване. Болестта не се разпространява чрез случаен контакт, като ръкуване, прегръдки, краткотрайно приближаване, използване на обществен транспорт или споделени пространства.
