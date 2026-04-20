Първите вълни цунами с височина 70 см достигнаха брега на префектура Ивате в североизточна Япония, след като мощно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер удари страната, съобщи Националната метеорологична администрация.

ФОКУС припомня, че са издадени предупреждения за вълни цунами с височина до 3 метра за североизточните префектури Мияги, Ивате и Аомори, както и за южното крайбрежие на Хокайдо.