Пуснаха в продажба апартаментите в 100-етажния кристален небостъргач! От цените ще ви се завие свят

© Пуснаха в продажба апартаментите в 100-етажния кристален небостъргач в Дубай.



Въпреки че няма график за завършване, се очаква сградата постави рекорд за най-високия жилищен имот в света. Само седем месеца след като Jacob & Co. обявиха, че строят първата жилищна сграда на марката, продажбите на 100-етажната "хиперкула“ стартираха официално. Още през ноември компанията за луксозни часовници и бижута разкри, че си партнира с базирания в Обединените арабски емирства разработчик Binghatti, за да създаде един от най-очакваните нови адреси в града.



Брандираният небостъргач, наречен "Бурж Бинати“, е рекламиран като перлата в короната на града, и то не само заради своите диамантени кули. Въпреки че няма график за завършване, се очаква да постави рекорд за най-високия жилищен имот в света, когато строителството бъде финализирано. "Binghatti и Jacob & Co. вече приемат номинации от клиенти, кандидатстващи за закупуване“, каза компанията в прессъобщение.



Цените на апартаментите в сградата започват от 2,23 млн. долара. Номинирането и продажбите ще се извършват при специален ексклузивен процес, при който специални представители за връзка с VIP клиенти регистрират интерес и управляват номинации за клиентите, които евентуално могат да купят апартамент там.



Що се отнася до самите единици, марката за висококачествени бижута и часовници привлече помощта на архитектурния и интериорен дизайнер Роман Вноуков, чието студио стои зад витрините на Jacob & Co. по целия свят.



Наричани или "имения“, или "вили“, пищните апартаменти на четвъртия етаж са кръстени на скъпоценни камъни. Например, жилищата с две и три спални се наричат “Изумруд“, "Сапфир“ или "Рубин“ . Те изобилстват от стъкло и много модерни елементи. Също така имат допълнителен бонус от частен инфинити басейн.



На горните етажи ще откриете пет супер луксозни пентхауса, които са вдъхновени от най-ексклузивните и известни часовници на Jacob & Co. Акцентите тук включват пентхаус Astronomia Sky на последния етаж, плюс пентхаус Billionaire Sky, който се простира на две нива и има панорамна гледка към града и поразителния Бурж Халифа - която в момента държи титлата на най-високата структура в света.



Освен това жителите ще имат достъп до набор от най-добрите удобства, включително частен клуб, вътрешен и открит басейн, фитнес център, спа център, небесна градина и зона за отдих на деца. Други предимства включват камериер, частен готвач и персонализирани портиерски услуги, пише bTV. Потенциални купувачи, подгответе се да наддавате.