ТАСС.
Руският президент Владимир Путин завърши тридневното си държавно посещение в Киргизстан на 27 ноември. В Бишкек участва в Съвета за колективна сигурност на ОДКБ. Преди да се отправи за Москва, президентът на Русиия разговаря с медиите:
"Русия се запозна с първоначалния план на САЩ за уреждане на украинския въпрос", коментира Путин. "Като цяло сме съгласни, че това може да бъде поставено в основата на бъдещи споразумения“, отбелязва руският лидер.
Според Путин, в Русия виждат, че американската страна в някои аспекти взема предвид позицията на РФ, а в други "ще трябва да седнем и да обсъдим сериозно".
Говорейки за плана на САЩ за Украйна, руският президент отбелязва, че не е имало проекти на споразумение, но е имало списък с въпроси, които е било предложено да се обсъдят.
Според Путин проектопланът за мир в Украйна трябва да бъде представен "на дипломатически език", защото "сега някои точки звучат нелепо".
