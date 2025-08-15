ЗАРЕЖДАНЕ...
|Путин посети Магадан, основан като база за прехвърляне на затворници от ГУЛАГ
Магадан е бил важен възел на съветската система ГУЛАГ, система от лагери за принудителен труд. Градът е основан през 1929 г. и е важен център на системата в периода от 1932 до 1953 г., пишат от NEXTA.
В социалните медии циркулират видеоклипове, които според твърденията показват кортежа на Путин в Магадан.
По време на това, което говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече "пълноценно“ работно пътуване, Путин ще посети завод за преработка на рибено масло, ще инспектира спортен комплекс и културен център и ще положи цветя пред мемориала на въздушния маршрут Аляска-Сибир от времето на Втората световна война, символ на сътрудничеството между Съветския съюз и САЩ по време на войната.
Предвидена е и среща с регионалния губернатор Сергей Носов.
Путин и Тръмп ще се срещнат в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, като срещата ще започне в 22:30 ч. московско време (11:30 ч. местно време) и ще бъде насочена към прекратяване на продължаващата повече от три години война на Русия срещу Украйна.
В руската делегация са включени президентският съветник Юри Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на финансите Антон Силуанов и специалният икономически пратеник Кирил Дмитриев.
Три руски правителствени самолета вече са кацнали в Аляска, включително Ил-96 с регистрационен номер RA-96023 – самолет, който стана известен през 2018 г., когато аржентинските власти откриха близо 400 килограма кокаин в комплекса на руското посолство в Буенос Айрес.
Самолетът, използван в операцията по трафик на наркотици между Аржентина, Русия и Германия, показан в кадри, публикувани от аржентинските правоохранителни органи, беше идентифициран като руски дипломатически самолет по това време.
Тръмп заяви, че според него Путин възнамерява да "сключи сделка“ за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата на върха и че планира втора среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски след това.
"Смятам, че сега той е убеден, че ще сключи сделка. Той ще сключи сделка. Мисля, че ще го направи. И ще разберем – ще разбера много бързо“, заяви Тръмп по време на участието си в предаването "The Brian Kilmeade Show“ на Fox Radio в четвъртък сутринта.
Ако срещата не завърши добре, "просто ще дам пресконференция и ще си тръгна. Ще се върна във Вашингтон“, заяви той.
