Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна
© ЕПА/БГНЕС
"Днес рано сутринта, в един от командните пунктове на Обединената войскова група, върховният главнокомандващ на Въоръжените сили на Руската федерация В. В. Путин проведе съвещание, на което изслуша доклад на началника на Генералния щаб на въоръжените сили за обстановката в зоната на провеждане на специалната военна операция“, се казва в съобщението на пресслужбата, информира БТА.
По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожка област и Мирноград в Донецка област, се посочва в съобщението.
Руските сили също така са превзели около половината от застроената част на град Константиновка в Донецка област, каза на Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов. По думите му руските военнослужещи освен това прочистват подразделения на Въоръжените сили на Украйна от брега на река Оскол край град Купянск.
"Другарю върховен главнокомандващ, войските на обединената група настъпват по всички направления“, заяви Герасимов.
"Виждам, че всички задачи, които стоят пред нас, се изпълняват в съответствие с плана за специалната военна операция, одобрен и разработен от Генералния щаб“, каза от своя страна Путин, се посочва в съобщението на Кремъл.
Още по темата
/
Станислав Бачев: Ескалацията ще продължи, Русия на практика не иска спиране на военните действия
29.05
Румънският вестник "Адевърул": Защо една българска магистрала, свързваща Румъния с Гърция, е от съществено значение
25.01
Още от категорията
/
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 години с възможност за удължаване
26.12
Тръмп пожела Весела Коледа на всички, дори на "радикалната левица", която е опитва да унищожи САЩ
25.12
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
25.12
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:20 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
22:06 / 26.12.2025
Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата г...
14:42 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.