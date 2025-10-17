ЗАРЕЖДАНЕ...
Путин ще прелети над България напът за срещата с Тръмп?
Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.
Южното - над Черно море, България и Сърбия.
Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.
И какво ще го правим тоя юнак като мине оттук..
