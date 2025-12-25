РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
©
По време на вчерашния телефонен разговор със своя български колега Георг Георгиев, външният министър на РСМ Тимчо Муцунски е благодарил за предложената помощ и е заявил, че към момента страната няма нужда от допълнителна подкрепа.
Припомняме, че по разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут у нас. След като проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни, последва и предложението към РСМ за спешни доставки на мазут с цел подпомагане на страната в условията на обявеното извънредно положение.
Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.
Още по темата
/
Над 178 млн. лева е платила държавата авансово на три фирми за разширяването на капацитета на "Чирен"
27.08
До октомври трябва да заработи терминалът за втечнен газ до Александруполис, заяви президентът
02.07
Гуцанов: Провал е най-меката дума, която можем да използваме, когато става въпрос за енергийната ни политика
03.04
Илиян Василев: Докато "Булгаргаз" не се приватизира, той постоянно ще бъде играчка на политици да се занимават с газовия въпрос
03.02
Бивш министър бие аларма: Сметките ще са много по-високи, "Булгаргаз" е в катастрофално положение
23.01
Илиян Василев: В България има достатъчно мощни среди, които печелят от посредничество и реекспорт на руски стоки
28.11
Още от категорията
/
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
08:47
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
20.12
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:15 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:23 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:28 / 24.12.2025
Не само у нас: В Гърция също са издадени предупреждения за опасно...
11:28 / 24.12.2025
Тръмп е летял осем пъти с "Лолита Експрес": Разкритията около Епс...
10:17 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
09:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.