Твърди се групировката е ръководена от Горан Крунич. Тя е действала в Загреб и други места в началото на 2023 г. и до края на 2024 г. Сред заподозрените е бившият футболист и настоящ ресторантьор Йосип Шими. Разследването е започнало през март 2025 г.
Прокуратурата, без да разкрива самоличността на подсъдимите, съобщи, че освен престъпно сдружаване, те са обвинени в укриване на данъци и мита, пране на пари и съучастие в тези престъпления.
Според твърденията в обвинителния акт, първият подсъдим, като фактически управител на бизнеса на няколко фирми, е събрал група съучастници с цел получаване на големи незаконни имуществени облаги чрез фалшиви фактури и неоснователно намаляване на задълженията по ДДС.
Хърватската служба за борба с корупцията и организираната престъпност твърди, че са създали или поели фирми без реална стопанска дейност, които са били използвани изключително за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги.
Фалшивите сметки са позволили на голям брой фирми и занаятчии фиктивно да приспадат ДДС, причинявайки щети на държавния бюджет с близо 2 милиона евро. Парите, внесени в тези сметки, по-късно са били изтеглени в брой или преведени в други, за да се прикрие произходът им.
Разследващите твърдят, че членовете на групата, по указание на първия обвиняем, са теглили пари от бизнес сметки и са предавали парите на организаторите.
Общо по този начин са изтеглени почти шест милиона евро, от които са запазили над 800 хиляди евро комисионна, а останалата част от парите е била върната на потребителите на фалшивите сметки.
Освен това ръководителят на групата и един от неговите съучастници са обвинени и в пране на пари. Смята се, групировката се е опитала да представи част от незаконно придобитите 245 500 евро като законно придобити средства, инвестирайки ги в закупуване на недвижими имоти, превозни средства и луксозни часовници.
