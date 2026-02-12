Разгневени роднини на жертвите от клуба в Кран-Монтана чакаха собствениците в прокуратурата в Сион
© Tg1
Когато Жак и Джесика Морети пристигат в сградата на прокуратурата, десетки роднини на жертвите, облечени в дрехи с фотографии на своите мъртви близки, ги очакват, предава SuisseAlert и Tg1.
Според журналистите, които са били на мястото, обвиняемите са имали минимална полицейска защита, когато е избухнала вълната от гняв. Когато са видели, че Морети се приближават, роднините са се нахвърлили върху тях, притиснали са ги към стената и са ги обиждали, а един родител е бил чут да вика през сълзи: "Уби сина ми, уби 40 души, ще платиш за това“.
40-годишната Джесика Морети се е появила със сълзи на очите, а братът на 17-годишната жертва се е опитал да я ритне, след като многократно я е молил да го погледне в очите. Майката на същия е заявила пред местните медии: "Няма да простим, нито ще забравим“, а баща му посочва: "Искам тя да знае колко болка причини на бащи, майки, братя и сестри.
