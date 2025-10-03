Разкриха самоличността на двамата мъже, убити при нападението пред синагога в Манчестър

© Обявиха самоличността на жертвите на нападението пред синагогата на еврейската общност в Хитон Парк, Мидълтън Роуд, Кръмпсал вчера в Манчестър, пише BBC.



Жертвите са двама евреи, идентифицирани от полицията като 66-годишния Мелвин Кравиц и 53-годишния Мартин Долби.



Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че заподозреният 35-годишен Джихад Ал-Шами не е бил известен на полицията за борба с тероризма.



Властите продължават да работят на мястото на инцидента.