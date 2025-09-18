Новини
Разследване разкрива: Бившият изпълнителен директор на Wirecard е живял в Москва под фалшива самоличност
Автор: Росица Чинова 11:43Коментари (0)117
© The Moscow Times
Бивш изпълнителен директор на Wirecard (неплатежоспособен немски оператор и доставчик на финансови услуги), който е в бягство от фалита на компанията през 2020 г., живее в Москва под фалшива самоличност и работи с руското разузнаване, според международното медийно разследване от Европейския съюз (ЕС), пише The Moscow Times

Ян Марсалек, 45-годишен австриец, който е бил главен оперативен директор на германската фирма за цифрови плащания, е издирван от германските власти по обвиненията в измама. Той е вписан в базата данни за издирвани лица на Интерпол.

Според съвместното разследване, проведено от Der Standard, Der Spiegel, ZDF, PBS и The Insider, Марсалек е живял в Русия под името Александър Нелидов и е поддържал връзките си с руската федерална служба за сигурност (ФСБ).

"Под това име се твърди, че е бил активен в Украйна, основал е компании в Москва и се е движил свободно в Русия", пише Der Standard.

Изтеклите данни показват, че телефонът на Марсалек е бил стотици пъти близо до централата на ФСБ в Москва между януари и ноември 2024 г., добави Der Standard. Телефонният му номер е бил проследен и близо до резиденцията на друг руски агент, с когото се твърди, че е имал тайни връзки.

Снимките, за които се твърди, че показват Марсалек в Москва и във военна униформа с провоенния символ "Z", предполагат, че може да е воювал в Украйна. Съобщава се също, че е пътувал поне пет пъти до анексирания Крим, както и до Мариупол и други конфликтни зони.

Документите показват, че Марсалек е получил руското си гражданство под псевдонима Нелидов през 2023 г., според разследването. Няма доказателства за съществуването на лице с това име в Украйна или на адреса му, на който е пребивавал в Москва, посочен в документите му.

Използвайки псевдонима си, Марсалек успява да регистрира две компании в Москва, едната от които се занимава с авточасти, а другата със селскостопански продукти.

Wirecard фалира през юни 2020 г., след като беше разкрито, че 1,9 милиарда евро, за които се предполага, че са държани в азиатските доверителни сметки, не съществуват. Това е един от най-големите скандали с корпоративни измами в Германия.

Бившият главен изпълнителен директор Маркус Браун и други висши ръководители са съдени в Мюнхен.

Марсалек е свързан и с руските шпионски мрежи в чужбина. По-рано тази година шестима българи, осъдени за шпионаж във Великобритания, бяха обявени в съда за това, че са му служили като връзка с руското разузнаване.

Тази операция била фокусирана върху наблюдението на хората и местата, представляващи интереса на руското правителство.

