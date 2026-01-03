SkyNews.
Главният прокурор на кантон Вале Беатрис Пилу заяви по-рано, че длъжностните лица ще разгледат и мерките за безопасност на мястото на провеждане на събитието, включително пожарогасители, евакуационни пътища и спазване на разпоредбите.
Един аспект от разследването е как огънят се е разпространил толкова бързо, като на тавана е имало пяна, предназначена да заглуши шума във фокуса.
Разследващите проверяват мерките за безопасност на фаталния бар в Швейцария
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
