Разследващите продължават да проверяват дали е било разрешено използването на бенгалски огън в бара в Швейцария, пише SkyNews.

Главният прокурор на кантон Вале Беатрис Пилу заяви по-рано, че длъжностните лица ще разгледат и мерките за безопасност на мястото на провеждане на събитието, включително пожарогасители, евакуационни пътища и спазване на разпоредбите.

Един аспект от разследването е как огънят се е разпространил толкова бързо, като на тавана е имало пяна, предназначена да заглуши шума във фокуса.