Подозрението е за убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и причиняване на пожар по непредпазливост.
Един от фокусите на разследването е как огънят се е разпространил толкова бързо - следователите разглеждат възможността бързото разпространение да се дължи на пяна на тавана, която е била предназначена да заглуши шума.
Швейцарски търговски регистър посочва френската двойка Жак и Джесика Морети като собственици на Le Constellation.
Разследват двамата управители на бара в Швейцария след смъртоносния пожар в новогодишната нощ
