The Detroit News, позовавайки се на два конгресни източника в Мичиган.
Името на мъжа е Ненко Ганчев, арестуван в Чикаго, според информацията, предоставена на комисията от ICE.
Служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ са уведомили Комисията по вътрешна сигурност на Сената за трагичния инцидент.
Обстоятелствата около смъртта на Ганчев все още не са ясни.
Сенатор Гари Питърс, водещият демократ в комисията по вътрешна сигурност на Сената, заяви, че е разтревожен от съобщенията за смъртен случай в обект ICE близо до Болдуин в селските райони на окръг Лейк.
"Хората, задържани от правителството на САЩ, трябва да бъдат третирани хуманно и да имат достъп до животоспасяваща медицинска помощ. Въпреки че причината за тази смърт в Мичиган все още се разследва, поисках официален брифинг от служители на ICE“, добави Питърс.
Според данни на Американската асоциация на имиграционните адвокати, до края на септември тази година в САЩ са регистрирани 16 смъртни случая при задържане на възрастни имигранти.
"Съкрушени сме от новината за преждевременната кончина на г-н Ганчев, докато е бил под стража на ICE. Това не е първият смъртен случай в имиграционен арест в Мичиган и ние отдавна призоваваме за реформи в задържането, за да се гарантира здравето и безопасността на членовете на нашата имигрантска общност“, каза Кристин Сове от Центъра за права на имигрантите в Мичиган.
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
©
Още по темата
/
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски се срещна с белгийския премиер
16:44 / 18.12.2025
Великобритания с нов удар по Русия: В списъкът със санкции се при...
14:50 / 18.12.2025
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финанс...
12:41 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.