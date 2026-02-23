Сподели close
Северната и централната част на област Еврос в Гърция преживя огромни наводнения, Според ΑΠΕ ΜΠΕ, площи от 60 000 декара, т.е. цялата крайбрежна зона на община Суфли, са наводнени поради голямото покачване на водите на река Еврос (Марица).

Ситуацията се е влошила след пробива на дигата на височината на Корнофолия в община Суфлио, където спо
ред първоначалната информация дигата е отстъпила на дължина около 40 метра, в резултат на което равнината се е превърнала в безкрайна водна площ. Всички равнинни райони на община Суфли остават в повишена готовност.