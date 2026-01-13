NBC.
"Поради неявяването на Бил Клинтън на законната му призовка, която отново беше гласувана единодушно от комисията по надпартиен начин, през следващата седмица ще се обърнем към Комисията за надзор на Камарата, за да обвиним бившия президент Клинтън в неуважение към Конгреса“, заявява председателят на комисията Джеймс Комер, депутат от Кентъки.
Комисията е планирала Клинтън да даде показания във вторник сутринта, а съпругата му Хилъри Клинтън – в сряда.
В писмо от 8 страници до Комер Клинтън заявяват, че не възнамеряват да се явят за разпит. "Всеки човек трябва да реши кога е видял достатъчно или кога е достигнал границата и е готов да се бори за тази страна, нейните принципи и нейния народ, независимо от последствията“, пишат Клинтън в писмото си.
"За нас това е моментът“, подчертават те.
Републиканците искат да обвинят Бил Клинтън в неуважение към Конгреса, защото не е дал показания за Епстийн
