Reuters.
България ще бъде 21-вата страна, която ще се присъедини към еврозоната, след като изпълни официалните критерии за членство тази година.
Някои хора обаче се опасяват, че това ще повиши цените, или са подозрителни към вътрешния политически елит, обхванат от криза, която доведе до оставка на правителството този месец на фона на масови протести в цялата страна.
В страна с исторически културни и политически връзки с Русия, мнозина са предпазливи относно по-нататъшната лоялност към Европа.
"Аз съм против това, първо, защото левът е нашата национална валута“, каза пенсионерът Емил Иванов, интервюиран докато пазаруваше. "Второ, Европа се насочва към пропаст, което дори американският президент спомена в новата стратегия за национална сигурност.“
"Може да не съм жив, когато краят на ЕС се случи, но всичко ще е натам“, добави той.
Някои политически анализатори заявиха, че кампанията за насърчаване на еврото е слаба и че възрастните хора, особено в отдалечените райони, ще се затруднят да се адаптират. Те казаха, че липсата на стабилно правителство може допълнително да усложни промяната. Въпреки това, по улиците и магазините на София, фирмите се подготвят. Цените на всичко - от плодове до бутилки вино - са обозначени както в левове, така и в евро.
Някои приветстваха решението. "Не само възрастните хора, но и всички млади хора могат лесно да пътуват, използвайки евро, вместо да се налага да обменят валута“, каза Веселина Апостовлова, пенсионерка, пазаруваща в София.
Наталия Гаджева, собственик на винарска изба в Тракийската низина, заяви пред Reuters: "За мен най-важното е, че всички операции, свързани с конвертиране на валута и преиздаване на фактури в евро, а след това в левове, ще бъдат премахнати.“
Reuters: България се подготвя за еврото с вълнение и скептицизъм
©
Още по темата
/
Еврото поскъпва
10:09
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
09:30
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
09:11
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
28.12
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
28.12
Още от категорията
/
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
09:39
Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове, близо 300 полети са засегнати
28.12
Почина Брижит Бардо
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От февруари: Могат да ви откажат виза за САЩ, ако сте публикували...
22:07 / 28.12.2025
Зеленски пристигна в Мар-а-Лаго за срещата с Тръмп
20:47 / 28.12.2025
Зеленски и Тръмп ще проведат съвместен телефонен разговор с европ...
19:09 / 28.12.2025
Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове...
17:23 / 28.12.2025
Бомба от Втората световна война бе обезвредена в Белград
15:20 / 28.12.2025
От 1-ви януари в Гърция се повишават пътните такси
14:09 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.