Иран и САЩ са получили двуетапен план за прекратяване на войната, съобщи източник, запознат с предложенията, пред Reuters.

Планът включва първоначално прекратяване на огъня преди постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната.

"Всички елементи трябва да бъдат договорени днес“, каза източникът, добавяйки, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство, финализиран по електронен път чрез Пакистан, единственият комуникационен канал в преговорите.

Според предложението ще има незабавно прекратяване на огъня, което ще включва повторно отваряне на Ормузкия проток, като след това ще бъдат дадени 15 до 20 дни за финализиране на по-широко споразумение.

Споразумението e наречено "Исламабадско споразумение“, а финалните лични преговори ще се проведат в Исламабад.

Очаква се окончателното споразумение да включва ангажименти на Иран да не изгражда ядрени оръжия в замяна на облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени активи, каза източникът.

По-рано Axios съобщи, че САЩ и Иран и група регионални посредници обсъждат условията на потенциално 45-дневно прекратяване на огъня.

Съобщава се, че началникът на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, е бил във връзка "цяла нощ“ с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи.

Вчера американският лидер заплаши да атакува мостове и електроцентрали, ако Техеран не се съгласи да сключи сделка до вторник вечерта.