Reuters, позовавайки се на свои източници.
Банката предложи преди дни да размени ценните книжа на руската компанията, държани от американски инвеститори, за нейните глобални активи.
През октомври САЩ и Великобритания добавиха ''Лукойл'' към списъците си със санкции. След това ''Лукойл'' обяви намерението си да продаде международните си активи. ''Лукойл'' получи предложение от международния петролен търговец Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава международните активи на руската компания. По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на ''Лукойл'', след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.
На 14 ноември представители на ''Лукойл'' обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни.
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
