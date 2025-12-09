Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
Американските компании за управление на активи, включително BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, загубиха милиарди долари, когато се наложи първо да замразят, а след това да отпишат акциите си в руски компании, включително "Лукойл", отбелязва агенцията. Сега Xtellus Partners е уведомила Министерството на финансите на САЩ за желанието си да организира схема за безкасов обмен: акциите, които се намират при американските инвеститори, ще бъдат върнати на "Лукойл" в замяна на глобални активи на руската компания, посочват източници на британската медия.
Източници на агенцията също така заявяват, че плащането на активи с акции може да означава "по-бърза сделка“, тъй като санкциите срещу "Лукойл" забраняват парични операции с него. Както се отбелязва в материала, преди началото на войната в Украйна западните инвеститори притежаваха повече от една четвърт от акциите на руската компания.
