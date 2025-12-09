Американската инвестиционна банка Xtellus Partners е предложила на Министерството на финансите на САЩ да използва приходите от продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл" за компенсиране на щетите на американските инвеститори, които са притежавали акции на руската компания, но са понесли загуби поради налагането на западни санкции срещу Русия след началото на войнaта в Украйна, пише, позовавайки се на източници.Американските компании за управление на активи, включително BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, загубиха милиарди долари, когато се наложи първо да замразят, а след това да отпишат акциите си в руски компании, включително "Лукойл", отбелязва агенцията. Сега Xtellus Partners е уведомила Министерството на финансите на САЩ за желанието си да организира схема за безкасов обмен: акциите, които се намират при американските инвеститори, ще бъдат върнати на "Лукойл" в замяна на глобални активи на руската компания, посочват източници на британската медия.Източници на агенцията също така заявяват, че плащането на активи с акции може да означава "по-бърза сделка“, тъй като санкциите срещу "Лукойл" забраняват парични операции с него. Както се отбелязва в материала, преди началото на войната в Украйна западните инвеститори притежаваха повече от една четвърт от акциите на руската компания.