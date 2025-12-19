Barrons, позовавайки се на министъра на вътрешната сигурност на страната Кристи Ноем.
"По указание на президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно нареждам на USCIS (Службата за гражданство и имиграция на САЩ) да спре програмите DV1, за да се гарантира, че американците повече няма да бъдат ощетявани от тази пагубна програма“, цитира агенцията думите на Ноем.
Вечерта на 13 декември в Браунския университет в град Провидънс (щат Род Айлънд) е станала стрелба. Най-малко двама души са загинали, а девет са ранени. ФБР е обявило награда от 50 000 долара за информация за стрелеца в Браунския университет.
Reuters: САЩ ще преустановят лотарията за зелени карти
© news.az
Още по темата
Още от категорията
/
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Мицкоски за промените в Конституцията: Винаги когато е изпълнено условие, идва ново. Не мога повече да се излагам на нещо такова
16.12
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски се срещна с белгийския премиер
16:44 / 18.12.2025
Великобритания с нов удар по Русия: В списъкът със санкции се при...
14:50 / 18.12.2025
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финанс...
12:41 / 18.12.2025
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу...
19:41 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
15:56 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.