Reuters: Тръмп одобри първия пакет от военна помощ за Украйна, финансиран от НАТО

© Администрацията на Доналд Тръмп одобри първия пакет от военна помощ за Киев, който е финансиран от съюзниците на САЩ във военния блок на НАТО. Това съобщиха от Reuters преди минути.



Пентагонът е одобрил и две партиди военна помощ за Украйна от 500 милиона долара всяка за сметка на страните от НАТО, които ще бъдат прехвърлени като част от програмата за приоритетни нужди.



