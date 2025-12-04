Reuters трима, запознати с въпроса източника.
Според информацията на агенцията, MOL би искала да купи нефтопреработвателните заводи и бензиностанциите на "Лукойл“ в Европа, както и дялове в добивни активи в Казахстан и Азербайджан.
Източниците са посчили, че премиерът на Унгария Виктор Орбан, дългогодишен съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, е обсъдил плановете на MOL с американския лидер още през ноември.
В същото време Министерството на финансите на САЩ и Белият дом са отказали коментар.
В средата на ноември министърът на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария Петер Сиярто отбеляза, че унгарските енергийни компании могат да проявят интерес към закупуването на предприятия на "Лукойл“ в България. Според него правителството на Унгария е готово да подкрепи такива преговори.
По-рано за интереса си към покупката на активи в САЩ заяви бившият собственик на контролния пакет акции на компанията, която включваше Pornhub, австрийският бизнесмен Бернд Бергмайр, Exxon Mobil (за активи в Ирак) и инвестиционният фонд Carlyle.
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
