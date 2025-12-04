Сподели close
Унгарската компания MOL е подала заявление до Министерството на финансите на САЩ, в което посочва, че проявява интерес към закупуването на международните активи на "Лукойл“. Това са съобщили за Reuters трима, запознати с въпроса източника.

Според информацията на агенцията, MOL би искала да купи нефтопреработвателните заводи и бензиностанциите на "Лукойл“ в Европа, както и дялове в добивни активи в Казахстан и Азербайджан.

Източниците са посчили, че премиерът на Унгария Виктор Орбан, дългогодишен съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, е обсъдил плановете на MOL с американския лидер още през ноември.

В същото време Министерството на финансите на САЩ и Белият дом са отказали коментар.

В средата на ноември министърът на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария Петер Сиярто отбеляза, че унгарските енергийни компании могат да проявят интерес към закупуването на предприятия на "Лукойл“ в България. Според него правителството на Унгария е готово да подкрепи такива преговори.

По-рано за интереса си към покупката на активи в САЩ заяви бившият собственик на контролния пакет акции на компанията, която включваше Pornhub, австрийският бизнесмен Бернд Бергмайр, Exxon Mobil (за активи в Ирак) и инвестиционният фонд Carlyle.