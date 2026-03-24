Постигната пета поредна година на нетна рентабилност. Печалбата преди данъци се е увеличила с 57% до 2,3 млрд. $ (1,7 млрд. £) с марж на печалбата преди данъци от 38%, в сравнение с 35% през 2024 г., съобщават от компанията, цитирана отПриходите на Групата са се увеличили с 46% до 6,0 млрд. $ (4,5 млрд. £), в сравнение с 4,0 млрд. $ (3,1 млрд. £) през 2024 г., със силен растеж във всички потоци на приходи. 11 различни продуктови линии надхвърлиха приходи от около 135 млн. $ (100 млн. £).Общият баланс на клиентите се е увеличил с 66% до 67,5 млрд. $ (50,2 млрд. £), като клиентската база на дребно е нараснала с 30% до 68,3 милиона, а бизнес клиентите са се увеличили с 33% до 767 хиляди.Напредък към целта от 100 пазара, оперирайки като лицензирана банка на над 30 от нашите 40 пазара – включително Обединеното кралство и Мексико – успоредно с официалното кандидатстване за национална банкова харта в САЩ през март 2026 г.Базата от клиенти на дребно в България се увеличи с 27%, надхвърляйки 1,3 милиона.24 март 2026 г.: Днес Revolut публикува своя годишен доклад за годината, приключваща на 31 декември 2025 г. Десет години след стартирането си, Групата постига рекордна рентабилност и глобален мащаб, докато се превръща в наистина глобална банка.Ник Сторонски, съосновател и главен изпълнителен директор на Revolut, заяви: "2025 г. беше поредната знакова година. Изградихме диверсифициран, устойчив бизнес, който е печеливш в мащаб, осигурявайки основата за следващата ни фаза на растеж. Докато се превръщаме в наистина глобална банка, ние доказваме, че нашият технологично ориентиран оперативен модел продължава да води до бързо разширяване и рекордна рентабилност. Десетилетие след началото на това пътуване, ние едва започнахме да показваме какво е възможно.“Виктор Стинга, главен финансов директор на Revolut, коментира: "Резултатите ни за 2025 г. допълнително демонстрират силата на нашия диверсифициран модел, тъй като продължаваме да постигаме бързо разширяване, наред с нарастващата рентабилност. Нашият марж на печалба преди данъци от 38% е резултат от дисциплинирано финансово управление и способността ни да се мащабираме ефективно, като същевременно продължаваме да инвестираме в нашите хора и инфраструктура. С 11 различни продуктови линии, които вече надхвърлят 100 милиона £ годишни приходи, нашата многодвигателна платформа осигурява структурната устойчивост за навигиране във всяка среда. Влизаме във второто си десетилетие от силна позиция, уникално позиционирани да продължим да инкубираме новите залози, които ще предефинират банкирането.“Рекордна рентабилност, водена от устойчив, диверсифициран моделRevolut постигна най-силните си резултати до момента, като балансира бързия растеж с разширяване на структурния марж и дълбока диверсификация на приходите.Ръст на приходите и диверсификация: Приходите на Групата се увеличиха с 46% до 6,0 млрд. $ (4,5 млрд. £), в сравнение с 4,0 млрд. $ (3,1 млрд. £) през 2024 г.Това представяне беше подкрепено от Revolut Business, който сега представлява 16% от общите приходи. Групата вече проследява 11 различни продуктови линии, всяка от които надхвърля около 135 млн. $ (100 млн. £) приходи.Оборотът от абонаменти достигна 936 млн. $ (708 млн. £), което е 67% увеличение в сравнение с предходната година от 541 млн. $ (423 млн. £).Плащанията с карти са нараснали с 45% от предходната година до 1,3 млрд. $ (1,0 млрд. £) в сравнение с 887 млн. $ (694 млн. £) през 2024 г.Благосъстоянието се е увеличило с 31% до 876 млн. $ (663 млн. £) в сравнение с 647 млн. $ (506 млн. £).Валутният обмен се е увеличил с 43% до 800 млн. $ (606 млн. £) в сравнение с 540 млн. $ (422 млн. £).Баланси на клиентите и кредитиране: Общо балансите на клиентите се увеличиха с 66% до 67,5 млрд. $ (50,2 млрд. £), в сравнение с 38 млрд. $ (30 млрд. £) през 2024 г.Revolut поддържаше разумен подход към управлението на баланса, съхранявайки 90% от активите в парични средства и парични еквиваленти и инвестиции в държавния сектор.Портфолиото от клиентски кредити нарасна със 120% в сравнение с предходната година до 2,9 млрд. $ (2,2 млрд. £), състоящо се предимно от необезпечени лични заеми, кредитни карти и нововъзникващо портфолио от ипотеки.Това допринесе за 23% увеличение на приходите от лихви в сравнение с предходната година от 1,3 млрд. $ (974 млн. £) спрямо 1,0 млрд. $ (790 млн. £) през 2024 г.Ръстът на приходите се превърна в пета поредна година на нетна рентабилност.Печалбата преди данъци е 2,3 млрд. $ (1,7 млрд. £), което е с 57% повече от 1,4 млрд. $ (1,1 млрд. £) през 2024 г.Маржът на печалбата преди данъци се е увеличил до 38%, спрямо 35% през 2024 г., което отразява силния оперативен ливъридж на бизнес модела.Нетната печалба е нараснала до 1,7 млрд. $ (1,3 млрд. £), спрямо 1,0 млрд. $ (790 млн. £) през 2024 г.2025 г. беше рекордна година по привличане на клиенти, съчетана със значително увеличение на това колко често потребителите и бизнесите разчитат на Revolut за основните си финансови дейности.Revolut посрещна 16 милиона нови клиенти на дребно в световен мащаб, с което общият им брой достигна 68,3 милиона до края на годината (увеличение от 30%). По подобен начин бизнес клиентите се увеличиха с 33% до 767 000.Инерцията на растеж беше силна в цяла Европа, където 1 от 5 възрастни в трудоспособна възраст вече използва Revolut. Revolut е най-изтегляното приложение в категорията "Финанси“, класирайки се на първо място в 15 държави и осигурявайки си място в челната тройка в 26 държави на континента.Общият обем на трансакциите се увеличи с 65% в сравнение с предходната година до 1,7 трлн. $ (1,3 трлн. £ ), като платформата обработи рекордни нива на активност в своите сегменти на дребно и бизнес.Броят на трансакциите на клиент нарасна с 24% в сравнение с 2024 г.Revolut Business представлява 365 млрд. $ (277 млрд. £) от общия обем на трансакциите. Ръстът беше особено силен на пазарите в процес на разширяване – включително Сингапур, Австралия и САЩ – където Revolut Business нарасна с над 140% на годишна база.Използването на услуги с добавена стойност нарасна значително.Приемането на платени планове се увеличи с 42% спрямо предходната година.RevPoints бяха приети от 17 милиона потребители на 36 пазара, в сравнение с 6,6 милиона в края на 2024 г.Силният органичен растеж продължи, като над 63% от новите клиенти на дребно се присъединиха чрез споделяне или препоръки.През 2025 г. Revolut ускори продуктовата си карта, стартирайки високоефективни услуги в областта на благосъстоянието, свързаността и кредитирането, за да задълбочи ежедневната си полезност за потребителите.Еволюция на благосъстоянието и инвестирането: Разширяване на инвестиционния пакет с въвеждането на инвестиционни планове за ETF без комисиона в ЕИЗ и Швейцария, както и търговия с CFD (договори за разлика) в 29 държави.Разширяване в обезпеченото кредитиране: Отбелязвайки стратегическо навлизане на ипотечния пазар, Revolut стартира рефинансиране на ипотеки в Литва, предоставяйки изцяло дигитален процес на кандидатстване и актуализации в реално време в приложението.Стартиране на Revolut Mobile в Обединеното кралство и Полша, превръщайки се в първата голяма финансова институция, която предлага специализирана мобилна мрежова услуга. Това беше допълнено от стартирането на "Режим за пътуване“, хиперлокализирайки преживяването в приложението с карти на разходите и инструменти за свързване за потребители в чужбина.Мащабиране на програмата за лоялност RevPoints до 17 милиона участници в 36 държави. В B2B сегмента Групата стартира списъка с чакащи за Titan, първата си ултра-премиум корпоративна карта, предназначена за глобални предприятия.Въвеждане на "Уличен режим“ и обаждания в приложението за подобряване на защитата на акаунта.Интегрирането на усъвършенствани модели с изкуствен интелект в платформата за защита на клиентите позволи 10-кратно увеличение на обема на потенциалните случаи на измами, преглеждани ежедневно.В България клиентската база на дребно се е увеличила с 27%, достигайки 1,3 милиона клиенти и 22% проникване. Българските клиенти на Revolut активно използват продукта за ежедневни разходи, което се демонстрира от средно 9 плащания с карта, извършвани на месец, като 81% от общия брой трансакции с карта се извършват локално. От тези плащания с карта 62% са физически трансакции, а 38% са виртуални.Паричните преводи между потребители на Revolut отбелязаха значително увеличение от 50% в сравнение с 2024 г., представлявайки над 26 милиона трансакции миналата година, според вътрешни данни на Revolut.Revolut Business също показа силен растеж на българския пазар, като клиентската база се увеличи с 32%, а обемът на трансакциите почти се удвои, нараствайки с 96% в сравнение с предходната година.Revolut операционализира своята глобална банкова мрежа, преминавайки от европейски лидер към превръщането си в първата наистина глобална банка в света.Групата навлезе в 2026 г. със значителни регулаторни пробиви. След стартирането на пълно банкиране в Мексико през януари 2026 г., март 2026 г. отбеляза успешното излизане от мобилизацията в Обединеното кралство. Това позволява на Revolut да предоставя банкови услуги на своите 13 милиона клиенти в Обединеното кралство и предоставя образец за официалното кандидатстване за национална банкова харта в САЩ, подадено през март.Revolut се ангажира с инвестиция от 10 млрд. £ (13 млрд. $) през следващите пет години, за да стимулира международния растеж и иновациите. Това включва създаването на 1000 висококвалифицирани работни места в новата глобална централа в Лондон и значително капиталово разпределение за ускоряване на операциите в САЩ и Западна Европа.Пътят до 100 милиона клиенти: Revolut остава фокусиран върху стратегическия си етап от достигането на 100 милиона клиенти до средата на 2027 г., подкрепен от устойчив, диверсифициран бизнес модел, който отделя растежа от пазарните цикли.