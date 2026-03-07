Сподели close
Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) твърди, че силите му са атакували петролен танкер под флага на Маршаловите острови в Персийския залив, докато конфликтът с Израел и САЩ продъжава да бушува, предава Times of Israel.

''Петролен танкер с търговското наименование ''Louise P'' със знамето на Маршаловите острови, един от активите на терористична Америка, е бил ударен от дрон в средата на Персийския залив'', заявява Корпусът на гвардейците на ислямската революция на уебсайта си Sepah News.