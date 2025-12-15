NBC News.
Източник, близък до Райнер, е споделил пред медията, че той и съпругата му, Мишел Сингър Райнер, вероятно са починали от прободни рани.
Разследващите разпитват член на семейството, съобщи пред агенция AP представител на правоохранителните органи.
78-годишен мъж и 68-годишна жена са били открити мъртви в имота, съобщава представител на пожарната служба в Лос Анджелис. Райнер навърши 78 години през март.
Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства на полицията в Лос Анджелис, съобщават от полицията в изявление.
Капитанът на полицията в Лос Анджелис Майк Бланд заявява, че разследват "очевидно убийство".
Според информациите в къщата е имало голямо полицейско присъствие.
Райнер е участвал в "Безсъници в Сиатъл" и "Вълкът от Уолстрийт“ и е режисирал This Is Spinal Tap, "Принцесата булка", "Когато Хари срещна Сали" и "Доблестни мъже".
Кметът на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че смъртта на Райнер е огромна загуба за града.
"Приносът на Роб Райнер се отразява в цялата американска култура и общество, а той е подобрил живота на безброй хора чрез творчеството си и борбата за социална и икономическа справедливост", заявява тя.
"Като признат актьор, режисьор, продуцент, сценарист и ангажиран политически активист, той винаги е използвал таланта си в служба на другите".
