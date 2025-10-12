Новини
Рина Бакалов за заложниците в Газа: Все още със страх мога да говоря за добрите новини
Автор: Екип Ruse24.bg 10:26
© NOVA
След две години на война и безброй молитви, Израел е в очакване – всички заложници, които все още се намират в Газа, трябва да бъдат върнати обратно в страната. Първият етап на примирието вече е факт, но дали ще се стигне до цялостно примирие?

"Все още със страх мога да говоря за добрите новини, защото тази еуфория, която е от два дни, е примесена с тревога. Всички си казваме: дано този път стане“, споделя Рина Бакалов от Българския културен институт в Тел Авив пред NOVA.

По думите ѝ, в Израел всички очакват с нетърпение момента, в който заложниците ще се приберат и ще бъдат прегърнати от близките си. "Докато не ги видим вкъщи, никой няма да бъде спокоен“, допълва тя.

Според последната информация, до обяд утре всички заложници трябва да бъдат предадени на Червения кръст и върнати в Израел. "Говорим за 48 души, като се предполага, че около 20 от тях са живи“, уточнява Бакалов.

Рина Бакалов не крие съмнение, че Хамас може да не спази изцяло договореното: "От терористична група като Хамас всичко може да се очаква. Те вече показват, че няма да спазят поне втората част от споразумението – за разоръжаване“.

Тя разказва, че в последните дни в Газа се наблюдават въоръжени милиции по улиците, а в социалните мрежи се разпространяват кадри на екзекутирани млади палестинци.

По думите ѝ израелското общество е благодарно за дипломатическите усилия, довели до първия етап на примирието.

"Вчера на площада имаше над половин милион души, които изразиха благодарност към Тръмп и Виктор Орбан. Всички сме в надежда и тръпнем в очакване“, казва Бакалов.

Сред освободените заложници има и хора с българско гражданство. За Матан Грец, който все още е в плен, няма никаква информация.

"Надяваме се да се върне жив и в добро здраве“, споделя Бакалов.

За Даниела, другата българка, която вече е на свобода, се знае, че се намира в тежко психическо състояние.

"Всички освободени са в тежко здравословно и емоционално състояние. Не са се хранили, не са излизали на слънце. Болниците са подготвени да ги лекуват толкова дълго, колкото е необходимо“, уточнява тя.

"Целият народ е ужасно наранен. Целият народ страда“, допълни Рина Бакалов.

"Надявам се след всичко това да има нормален живот в Близкия изток“, каза още тя.

